Disneyland Paris

Bezoekers Disneyland opgelet: ministerie waarschuwt voor 'gewelddadige aanvallen' in Parijs

Wie binnenkort afreist naar Disneyland Paris, moet rekening houden met veiligheidsrisico's. Vanwege terreurdreiging waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken voor "gewelddadige aanvallen" in de omgeving van de Franse hoofdstad. Het reisadvies is daarom aangescherpt naar kleurniveau geel.

Het dreigingsniveau stond al op de hoogste stand sinds een terroristische aanslag in oktober. Nadat begin deze maand in de buurt van de Eiffeltoren meerdere toeristen werden neergestoken, is nu ook het reisadvies aangepast.

Bij die aanslag kwam een Duitse man om het leven. Twee anderen raakten gewond. Een 26-jarige man is aangehouden. Hij zou gehandeld hebben uit naam van Islamitische Staat.



Veiligheidssituatie

"Houd in heel Frankrijk, en vooral in Parijs, rekening met mogelijke nieuwe gewelddadige aanvallen", staat op de website van het ministerie. "U kunt reizen naar Parijs, maar let op: de veiligheidssituatie is anders dan in Nederland."