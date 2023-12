Le Monde Sauvage

Dierentuin in België blijft onverwachts de rest van het jaar dicht

Een Belgische dierentuin heeft per direct de poorten gesloten. Eigenlijk zou Le Monde Sauvage tot begin januari geopend zijn voor publiek, dus ook in de kerstvakantie. Op social media heeft het dierenpark laten weten dat het seizoen onverwachts eerder ten einde komt.

"Met het oog op de weersverwachtingen voor eind 2023 en het welzijn van onze dieren heeft Le Monde Sauvage de beslissing genomen om vanaf vandaag de deuren te sluiten voor de winter", luidt de boodschap. "We zien jullie heel snel voor het seizoen 2024."

Op Facebook wordt teleurgesteld gereageerd. Abonnementhouders klagen dat hun seizoenspas eigenlijk geldig zou zijn tot en met zondag 7 januari 2024. Zij kunnen nu fluiten naar de resterende dagen: een uitje in de kerstvakantie zit er niet in. De dierentuin, gelegen in de provincie Luik, heeft niet op de kritiek gereageerd.



Investeren

Le Monde Sauvage wordt binnenkort overgenomen door investeringsmaatschappij Sodaphi Group. De nieuwe eigenaar heeft beloofd te gaan investeren, bijvoorbeeld in verblijfsaccommodaties. Nu is het park nog een familiebedrijf, gerund door de familie Renson.