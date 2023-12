Efteling

The Streamers keren terug: kerstconcert live vanuit de Efteling

Gelegenheidsband The Streamers geeft deze maand opnieuw een optreden in de Efteling. Op dinsdag 26 december, tweede kerstdag, kan heel Nederland kijken naar een livestream vanuit het attractiepark. 21 artiesten treden belangeloos op. Men vraagt kijkers om donaties te doen aan War Child.

The Streamers wordt "de grootste band van Nederland" genoemd. Nielson, Pommelien Thijs en Bizzey maken hun debuut. Verder keren bandleden Frank Lammers, Kraantje Pappie, Guus Meeuwis, Thomas Acda, Emma Heesters, Diggy Dex, VanVelzen, Nick Schilder, Ronnie Flex, Paul de Leeuw, Simon Keizer, Snelle, Zoë Tauran, Claude en Paul de Munnik terug.

Het kerstconcert start om 20.30 uur. Chef'Special verzorgt vanaf 20.00 uur het voorprogramma. Daarnaast zingt Youp van 't Hek zijn kerstklassieker Flappie. Cabaretier Jochem Myjer maakt het bonte gezelschap compleet. Tickets zijn vanaf nu gratis verkrijgbaar via thestreamers.nl. In 2021 was er ook al een kerstoptreden, toen op het plein bij het Efteling Theater.



De Zes Dienaren

In een promotievideo is te zien hoe verschillende bekende Nederlanders een kerstdiner voorbereiden in de Efteling, zogenaamd als verrassing voor Frank Lammers. De beelden werden op woensdag 18 oktober opgenomen bij het sprookje van De Zes Dienaren in het Sprookjesbos, na sluitingstijd.



"Nu de wereld in veel gebieden in brand lijkt te staan en het voor zich spreekt dat geen enkel kind op zou mogen groeien in oorlog, voelen we de noodzaak en de urgentie om een bijpassende kerstgedachte te omarmen", zegt zanger Guus Meeuwis over het initiatief.