Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen

Plan voor nieuw pretpark in Oberhausen: opening mogelijk in 2025

Een nieuw pretpark in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaat naar verwachting in 2025 open. Enkele jaren geleden kwamen plannen naar buiten om een verlaten attractiepark in de stad Oberhausen nieuw leven in te blazen. Vervolgens bleef het stil. Nu zijn er weer ontwikkelingen.

Naast het grote CentrO-winkelcentrum in Oberhausen was in het verleden pretpark CentrO Park te vinden. Het concept sloeg niet aan. Inmiddels zijn alle attracties afgebroken. Alleen twee overdekte trekpleisters bleven over: Sea Life Oberhausen en Legoland Discovery Centre Oberhausen, gerund door de Britse firma Merlin Entertainments.

De rest van het terrein wordt al jaren niet meer gebruikt. Daar kan binnenkort verandering in komen. Pretparkketen Karls kondigde in 2021 aan het gebied over te willen nemen, om er in 2023 een nieuw park te openen. Dat is niet gelukt. Toch is het plan nog niet afgeschreven.



Positieve signalen

Achter de schermen wordt nog altijd druk gewerkt om Karls Erlebnis-Dorf Oberhausen te realiseren. Het beoogde openingsjaar is verplaatst naar 2025. Er vinden momenteel gesprekken plaats tussen het winkelcentrum, de pretparkgroep en het stadsbestuur. Vanuit het gemeentehuis klinken positieve signalen, melden regionale media.



Het is voor het eerst dat Karls zich zou vestigen in deelstaat Noordrijn-Westfalen. De groep is al actief in Mecklenburg-Voor-Pommeren, Sleeswijk-Holstein en Brandenburg. Komend jaar opent Karls Erlebnis-Dorf Döbeln in Saksen, een jaar later gevolgd door Karls Erlebnis-Dorf Plech in Beieren.



Boerderijthema

De Karls-avonturendorpen zijn stuk voor stuk kleinschalige familieparken in boerderijthema. Een belangrijke rol is weggelegd voor streekproducten. In de Noord-Duitse gemeente Rövershagen (Mecklenburg-Voor-Pommeren) bevindt zich de hoofdlocatie, met de meeste attracties.