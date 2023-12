Bellewaerde Park

Foto's: dit is Bellewaerde Kerst, de winteropening van Bellewaerde Park

Het Belgische pretpark Bellewaerde Park is de komende weken te bezoeken in winterse sferen. Voor het eerst in dertien jaar openen de poorten tijdens de wintermaanden. Het evenement kreeg de titel Bellewaerde Kerst. Er werd geïnvesteerd in driehonderd kerstbomen en kilometers kerstverlichting.

Daarnaast hebben enkele attracties een winterthema gekregen. Zo heet de overdekte rollercoaster Huracan nu Winter Express, met aangepaste decors en een andere soundtrack. Boomstambaan River Splash wordt 's winters Kerstbûches genoemd. Bij de Koffietassen - tijdelijk Santa's Kitchen - maakt men gebruik van lichteffecten en rook.

Ook drie kinderattracties zijn voorzien van een winterse benaming: Santa's Balloons, Santa's Candyshop en Rudolph's Ride. In de 4D-bioscoop wordt Sleigh Ride 4D vertoond. Wildwaterbaan Bengal Rapid River, vrijevaltoren Screaming Eagle, waterbaan Niagara, vaartocht Jungle Mission, waterglijbaan Big Chute en treintje Bengal Express blijven tijdens Bellewaerde Kerst dicht.



Springkussens

Op de parkeerplaats naast Niagara is een tent neergezet met springkussens en speeltoestellen voor kinderen: Santa's Playground. Meerdere keren per dag wordt de Winter Wonder Show opgevoerd, met illusies, acrobatiek, dans en zang. Verder kunnen bezoekers op de foto met de Kerstman. Vanaf vrijdag 22 december is ook een kerstparade te zien.