World Food Center Experience

Provincie Gelderland dreigt plan voor nieuw voedselpretpark te torpederen

Een plan voor een gloednieuw attractiepark over voedsel lijkt roemloos ten onder te gaan. De initiatiefnemers van de World Food Center Experience in het Gelderse Ede hoopten op 13 miljoen euro subsidie. Een meerderheid van de Provinciale Staten voelt daar echter niets voor.

De kritiek op de Food Center Experience zwelt aan, meldt dagblad de Gelderlander. Zo verwacht de Gelderse BoerBurgerBeweging (BBB) dat het beoogde bezoekersaantal van 140.000 mensen per jaar nooit gehaald kan worden. Ook is er commentaar op het aantal gecreëerde banen: slechts zeventien stuks.

Plannen voor het overdekte pretpark zijn al jaren oud. Eind 2022 zette de Raad van State een streep door het bestemmingsplan dat de komst van de voedselbeleving mogelijk moet maken, naar aanleiding van een klacht van een milieugroepering. Vervolgens werd in juni dit jaar een aangepast concept gepresenteerd.



Beloofd

Van die uitgeklede versie, met minder entertainment en attracties, wordt de provinciale politiek niet bepaald enthousiast. In 2019 werd 17 miljoen euro aan subsidie toegezegd. Daarvan is al 4 miljoen euro uitgegeven. Sommige partijen, waaronder CDA, PvdA, D66 en GroenLinks, vinden dat de resterende 13 miljoen euro ook verstrekt moet worden zoals beloofd.



De VVD, SP, Partij voor de Dieren en BBB - de grootste fractie in de Provinciale Staten - zien dat anders. Ook JA21, PVV, Forum voor Democratie en 50Plus zijn kritisch. Als een voorstel om de subsidie toch in te trekken later deze maand een meerderheid haalt, komt het project direct in de problemen.



Avontuurlijke reis

Het is de initiatiefnemers namelijk niet gelukt om voldoende geld op te halen bij het bedrijfsleven. Mogelijk valt dit jaar al het doek voor de Food Center Experience. Het park, ontworpen door designbureau Tinker Imagineers, werd eerder omschreven als "een nieuwe topattractie in Nederland die bezoekers meeneemt op een avontuurlijke reis door de wereld achter ons eten".