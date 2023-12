Efteling

Efteling doneert 400.000 entreekaarten aan gezinnen in armoede

De Efteling komt gezinnen die weinig te besteden hebben tegemoet. Het attractiepark schenkt de komende vijf jaar in totaal 400.000 entreetickets aan de Stichting Leergeld: 80.000 kaarten per jaar. De samenwerking start komende kerstvakantie.

Eén op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in armoede, meldt de Efteling in een persbericht. Stichting Leergeld zet zich in voor die groep, bijvoorbeeld door fietsen te regelen waarmee kinderen naar school kunnen gaan of door muzieklessen te organiseren.

Dagjes uit behoren ook tot de mogelijkheden. Efteling-stichtingsvoorzitter Hans Janssen noemt het werk van de stichting voor families met financiële uitdagingen "ontzettend belangrijk".



Beperkingen

"Het is belangrijk dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht fysieke, financiële of sociale beperkingen. Deze samenwerking sluit daar helemaal op aan." Stichting Leergeld helpt jaarlijks zo'n 160.000 kinderen met hulp van 113 lokale stichtingen.



"Het uitgangspunt van deze samenwerking is dat wij de komende vijf jaar alle gezinnen die door onze lokale stichtingen geholpen worden een dagje Efteling gunnen", zegt directrice Gaby van den Biggelaar van de stichting. Men bekijkt nog hoe gezinnen gesteund kunnen worden die lastig bij de Efteling kunnen komen vanwege de reisafstand.