Efteling wil nieuw sprookje in het Sprookjesbos: De Prinses op de Erwt

De Efteling is van plan om binnen enkele jaren een nieuw sprookje toe te voegen aan het Sprookjesbos. Achter de schermen worden plannen gemaakt voor de komst van De Prinses op de Erwt. Het is de bedoeling om de investering samen te laten hangen met de realisatie van het Efteling Grand Hotel, melden ingewijden aan Looopings.

Het nieuwe hotel moet in 2025 af zijn. De Efteling koos bewust voor een sprookje over slapen. Zo kan de toevoeging in de marketing makkelijk gekoppeld worden aan het hotel. Dat zorgt mogelijk voor meer media-aandacht. Een Efteling-woordvoerder kan het nieuws tegenover Looopings niet bevestigen.

Het verhaal van De Prinses op de Erwt, in 1835 geschreven door Hans Christian Andersen, draait om een prins die hoopt te trouwen met een prinses. Als een jonge vrouw zich bij de koninklijke familie meldt, wil de koningin testen of ze wel met een échte prinses te maken heeft. Ze laat haar daarom slapen op een gigantische stapel met matrassen en dekbedden. Helemaal onderop plaatst ze een erwt.



Bont en blauw

De volgende ochtend vertelt ze vrouw - bont en blauw - dat ze een vreselijke nacht heeft gehad: ze deed geen oog dicht, omdat ze op iets hards lag. De prins reageert verheugd, want alleen een echte prinses zou zo gevoelig zijn dat ze door al het beddengoed heen een erwt kan voelen. Het koppel gaat trouwen en leeft nog lang en gelukkig.



Op dit moment telt het Efteling-Sprookjesbos dertig uitbeeldingen. Het laatste nieuwe sprookje was De Zes Zwanen in 2019. Dat is volgend jaar alweer vijf jaar geleden. De Efteling-directie heeft altijd gezegd dat het Sprookjesbos als kloppend hart van het attractiepark niet vergeten mag worden: men wil regelmatig nieuwe taferelen presenteren.



Karel Willemen

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat Efteling-ontwerper Karel Willemen zich gaat buigen over De Prinses op de Erwt. Hij was op sprookjesgebied eerder verantwoordelijk voor Assepoester (2009) en de Sprookjesboom (2010). De laatste jaren hield hij zich ook bezig met renovatieprojecten in het Sprookjesbos. Die taak is onlangs overgenomen door Sander de Bruijn.



Van 1963 tot en met 2000 en van 2014 tot en met 2017 werd De Prinses op de Erwt al vertegenwoordigd in het park. Toen kwamen bezoekers de erwt uit het sprookje tegen in het Sprookjeskabinet, dat eerst in het Sprookjesmuseum op het Herautenplein stond en later in het Efteling Museum op het Anton Pieckplein.



Droomvlucht

Ook in de Hans Christian Andersen Suite in het Efteling Hotel lag voorheen een erwt, als verwijzing naar het sprookje. De hotelkamer werd dit jaar vervangen door de Droomvlucht Suite. Verder kwam het verhaal van De Prinses op de Erwt in 1999 en 2000 voorbij als kindervoorstelling in het Openluchttheater in het Sprookjesbos.