Attractiepark Toverland

Toverland brengt op eerste kerstdag eenzame mensen samen

Toverland organiseert een speciale actie voor eenzame mensen. Wie niemand heeft om de kerstdagen mee door te brengen, kan zich melden bij het Limburgse attractiepark. Op eerste kerstdag worden verschillende contactarme personen samengebracht tijdens winter-evenement Winter Feelings.

Zij kunnen dan kosteloos samen een dagje uit, tussen 13.00 en 20.00 uur. Dat kerst in het teken staat van lekker eten en gezelligheid met familie en vrienden is niet voor alle Nederlanders vanzelfsprekend, benadrukt Toverland. Het park liet zich inspireren door Stichting Brabant Maatjes van Bryan Vreijsen.

"Voor mensen die zich eenzaam voelen, kunnen de feestdagen als een extra schrijnende periode ervaren worden", zegt hij. Nadat Vreijsen zelf een succesvolle oproep deed op social media, startte hij een stichting die andere jongeren helpt bij het ontwikkelen van sociale contacten.



Aanmelden

Het programma op maandag 25 december bestaat uit een gezamenlijke kennismaking onder het genot van chocolademelk, ritjes in de attracties, een kerstdiner in restaurant The Flaming Feather en het bijwonen van de slotshow. Aanmelden kan tot en met zondag 17 december via toverland.com/samen. De minimumleeftijd is 18 jaar.



Toverland-directeur Jean Gelissen jr. hoopt naar eigen zeggen dat er blijvende vriendschappen ontstaan. "Onze missie is het creëren van magische gelukservaringen en vanuit die gedachte willen we graag op eerste kerstdag een alternatief bieden voor wie niet alleen thuis wil zijn."