Efteling

Boete voor vrouw die hond achterliet op Efteling-parkeerplaats

Een 48-jarige vrouw uit Amersfoort heeft haar teckel afgelopen zomer in haar auto laten zitten tijdens een bezoek aan de Efteling. Toen de politie het dier aantrof, werd in de wagen een temperatuur van 48,9 graden gemeten. De politierechter veroordeelde de vrouw deze week tot een geldboete.

De Amersfoortse is zich nog steeds van geen kwaad bewust, melden de dagbladen van DPG Media. Het was volgens haar 16 graden en bewolkt. In de huurauto liet ze een kussentje en een bakje water achter. Ook stonden de ramen op een kier. Thuis zou het hondje voortdurend blaffen omdat ze verlatingsangst heeft.

Met een vriend en drie kinderen trok de vrouw het attractiepark in. Een verkeerde beslissing, vindt de officier van justitie. Toen de politie vijf kwartier later poolshoogte kwam nemen, lag de roodharige teckel versuft, hijgend en blaffend in de veel te warme auto. De oververhitte hond had kunnen overlijden, zo luidt de conclusie.



Metingen

In de rechtszaal benadrukte de rechter dat de temperatuur in een auto razendsnel kan oplopen, zelfs als de buitentemperatuur laag is. De veertiger blijft volhouden dat ze niets verkeerd heeft gedaan: de temperatuurmetingen zouden simpelweg niet kloppen. Toch krijgt ze een boete van 250 euro.



In het verleden had de Efteling een eigen hondenkennel waar bezoekers hun viervoeter konden achterlaten. Daar is het park in april 2022 mee gestopt, omdat de regels voor het opvangen van honden strenger worden. "Dat weegt niet op tegen het aantal gasten dat we hiermee helpen", legde een voorlichter uit.