Efteling

Foto's: nieuw kleurenpalet voor entreegebouw Efteling

De transformatie van het entreegebouw van de Efteling is in volle gang. In januari werd aangekondigd dat het Huis van de Vijf Zintuigen een ander uiterlijk zou krijgen vanwege de komst van het Efteling Grand Hotel, even verderop. Eén van de veranderingen betreft een nieuw kleurenpalet.

De afgelopen weken heeft het oude kleurenschema - bordeauxrood, lichtgroen en crème - plaatsgemaakt voor blauw-groen met gouden accenten. De Gastenservice, toiletten en wandelwagenverhuur zijn al af. Op dit moment legt men de laatste hand aan de kaartcontrole en een kantoortje, het zogenoemde Kraaiennest.

Uiteindelijk worden ook de toegangsdeuren meegenomen in de actuele stijl. Er komt een nieuwe pui. Tegelijkertijd zorgt de Efteling voor een wachtrij voor de controlepunten, om chaotische taferelen op drukke momenten te voorkomen. De eerste paaltjes gaan deze week de grond in.