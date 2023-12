Leveranciers

Bekend attractiebedrijf introduceert nieuwe naam in 2024

Het bekende attractiebedrijf Most Revisie krijgt een nieuwe naam. De firma in het Overijsselse dorp Schuinesloot is gespecialiseerd in het opknappen van bestaande attracties. Voorheen was het bedrijf in handen van ondernemer Hennie van der Most. Enkele jaren geleden deed hij zijn ijzerhandel, staalbouwbedrijf en revisiefirma van de hand.

De namen Most IJzerhandel, Most Staalbouw en Most Revisie bleven tot nu toe gehandhaafd. Daar komt in januari 2024 verandering in. Dan gaan de merken respectievelijk verder als Solidum Staalshop, Solidum Staalbouw en Solidum Revisie. Laatstgenoemde bedrijf betreft de attractiedivisie.

De naamswijziging werd onlangs aangekondigd op LinkedIn, inclusief de nieuwe logo's. "De ervaring en kennis van wat nu nog bekend is als Staalbouw Most, Revisie Most en IJzerhandel Most gaat binnenkort door onder een nieuwe naam Solidum", valt te lezen in een bericht. "Wij zijn de Solidum-groep."



Lanceerachtbaan

Most Revisie was de afgelopen jaren onder meer actief voor Walibi Holland, Attractiepark Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn, Movie Park Germany en Wunderland Kalkar. Ook lanceerachtbaan Kanonen uit het Zweedse pretpark Liseberg werd recentelijk onder handen genomen door het bedrijf, waarna de coaster verplaatst werd naar de Amerikaanse staat Iowa.