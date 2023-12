Walibi Holland

Walibi Holland onthult abonnementsprijzen voor seizoen 2024

Jaarabonnementen voor Walibi Holland worden iets duurder in 2024. Het afgelopen seizoen kostte een reguliere jaarkaart voor volwassenen nog 92,50 euro. Komend jaar moet 99 euro afgerekend worden voor een seizoenspas. Het nieuwe seizoen start eind maart 2024.

Een Walibi-abonnement kan gebruikt worden op alle reguliere openingsdagen, plus twee keer tijdens de Halloween Fright Nights en twee keer tijdens winter-evenement Bright Nights. Dat geldt zowel voor de aankomende Bright Nights als de editie van december 2024 en januari 2025.

Vriendengroepen die minimaal vier seizoenskaarten tegelijk willen aanschaffen, kunnen kiezen voor een voordeliger vriendenabonnement. De prijs van zo'n pas stijgt van 82,50 euro naar 89 euro per persoon. Verder zijn er familie-abonnementen met lagere tarieven, bedoeld voor gezinnen van minimaal vier personen.



Supplement

Wie in 2024 vaker dan twee keer naar de Fright Nights wil, kan voor 25 euro het supplement HFN+ toevoegen. Daarmee mogen abonnees op alle halloweendagen naar binnen, mits er voldoende plek is.



Personen die het afgelopen jaar al een abonnement hadden, ontvangen per e-mail een actiecode voor 20 procent korting op de reguliere tarieven. Daarnaast krijgen ook snelle beslissers korting: Walibi verkoopt tijdelijk abonnementen met 10 euro earlybird-korting.