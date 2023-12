Efteling

Efteling wil verlaten Laven-huisje na twintig jaar heropenen

Goed nieuws voor fans van het Volk van Laaf in de Efteling: er zijn plannen om een uitgestorven gedeelte van het Lavenlaar nieuw leven in te blazen. In het bekende Laven-dorpje staat al sinds 1990 het Lurk en Limoenhuys, een klein horecapunt waar ooit speciaal Laaf-bier werd geschonken. Sinds 2003 is de locatie dicht.

Tegenwoordig klinken er bouwgeluiden en hangt er een bordje op de deur om aan te geven dat er zogenaamd werkzaamheden plaatsvinden. In werkelijkheid is het huisje al twee decennia verlaten. Maar de fictieve verbouwing, die nu al twintig jaar duurt, komt bijna tot een einde.

Efteling-ontwerpers zijn achter de schermen namelijk bezig met een plan om het Lurk en Limoenhuys eindelijk te heropenen, bevestigen ingewijden aan Looopings. Het bouwwerk zal in de toekomst echter niet fungeren als een cafeetje, maar als een klassiek kijktafereel in stijl van de andere Laven-huisjes.



Nieuwe scène

Wat er precies te zien zal zijn, is afwachten. Het is voor het eerst sinds de opening in 1990 dat de Efteling een volledig nieuwe scène toevoegt aan het Volk van Laaf. Een woordvoerder kan het nieuws in gesprek met Looopings niet bevestigen.



In de jaren negentig waren de Laven, bedacht door voormalig creatief directeur Ton van de Ven, zeer populair. De laatste tijd vormt het Lavenlaar een ondergeschoven kindje. Gebouwen en paden worden nog netjes onderhouden, maar in marketinguitingen van het attractiepark komen haast nooit meer Laven voor. Van een Laven-souvenirlijn is tegenwoordig ook geen sprake meer.



Doodzonde

Doodzonde, oordeelde voormalig directielid Cees Kikstra enkele jaren geleden nog. Hij pleitte er in een interview in 2020 voor om de Laven een prominentere rol te geven, te beginnen met het schrijven van nieuwe verhalen. "Het Volk van Laaf is tot op de dag van vandaag nog niet zo ontwikkeld als het zich had kunnen ontwikkelen", aldus de oud-directeur. "Het is niet voldoende tot leven gekomen." Kikstra overleed in 2021.



De heropening van het Lurk en Limoenhuys prijkt al jaren bovenaan het wensenlijstje van veel Efteling-liefhebbers. In een ranglijst met 137 potentiële verbeterpunten op Efteling-fansite Eftelist staat het verzoek 'Tweede kans voor Lurk en Limoenhuys' momenteel op de tweede plaats, met bijna 19.000 stemmen. "De Efteling verloor een beetje van haar uniciteit", luidt de begeleidende tekst. "Het tot in de perfectie bedachte Lavenlaar voelt incompleet."