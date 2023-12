Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris legt laatste hand aan nieuw restaurant Rosalie

In Disney Village, het uitgaansgebied van Disneyland Paris, opent deze week een nieuwe brasserie. Vanaf vrijdag 8 december kunnen bezoekers een hapje eten in Rosalie, een 369 zitplaatsen tellend restaurant gerund door de externe horecagroep Bertrand.

De initiatiefnemers beloven "een unieke eetervaring geïnspireerd op de grote klassiekers van de traditionele Franse keuken", verspreid over twee verdiepingen. Er komt ook een afhaalbalie met de naam Le Comptoir. Het concept werd in maart 2022 aangekondigd, ter vervanging van restaurant Café Mickey.

Van Disney-magie is geen sprake meer: het exterieur wordt gekenmerkt door een vrij inwisselbare moderne uitstraling, met een zwarte constructie, houten balken, bakstenen en veel beplanting. Even verderop opent in 2026 een nieuwe McDonald's in ongeveer dezelfde stijl.



Wow-effect

Het is de bedoeling om "meer harmonie in het gebied" te brengen, vertelt designmanager Sanaa Kachaami in een korte video. Daarin wordt ook meer verteld over de menukaart. Een blikvanger in de lobby moet een wow-effect veroorzaken bij bezoekers: een decorstuk met op en neer bewegende hangende lampen.



Het ombouwen van Café Mickey naar Rosalie heeft bijna een jaar geduurd. De opening van de brasserie is onderdeel van een ingrijpende transformatie van Disney Village: de komende jaren moet het volledige gebied stap voor stap verbouwd worden. De ontwerpers lieten zich naar eigen zeggen inspireren door "de Parijse manier van leven". In juni dit jaar kwamen tekeningen naar buiten van een vernieuwde gevelrij in de hoofdstraat, waar Rosalie ook ligt.