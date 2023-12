Attractiepark Toverland

Dit zijn de toekomstplannen van Toverland: vervanging attractie, twee nieuwe themagebieden en hotel

Het nieuwe bestemmingsplan van Toverland verraadt meer over de toekomstplannen van het Limburgse attractiepark. Hoewel in veel documenten benadrukt wordt dat nog niet precies vaststaat welke attracties wanneer zullen openen, is één van de bijlages een intrigerende planning te vinden van toekomstige investeringen.

Het overzicht geeft aan welke uitbreidingen Toverland op dit moment voor ogen heeft voor de komende tien jaar. De eerste grote stap vindt naar verwachting plaats in 2024, als de bouw van vakantiepark Ithaka Resort van start gaat. Looopings kon gisteren al technische tekeningen laten zien van het toekomstige verblijfsresort, dat tegen het bestaande themagebied Ithaka komt te liggen.

Volgens de huidige planning gaat het Ithaka Resort open in 2025. In hetzelfde jaar wil Toverland een bestaande attractie vervangen. Om welke attractie het gaat, is niet duidelijk. In 2027 moet de bouw van het zevende themadeel starten, zodat het gebied in 2028 officieel geopend kan worden. Men hoopt dat een jaar later de eerste schop de grond in kan voor het Toverland-hotel.



2033

In dat geval kunnen bezoekers daar vanaf 2030 overnachten. Themagebied nummer acht zou in 2032 gebouwd kunnen worden, gevolgd door de opening in 2033. De beoogde locaties worden niet genoemd, maar het is een publiek geheim dat Toverland een themagebied wil realiseren op het braakliggende stuk grond tussen entreegebied Port Laguna en het middeleeuwse parkdeel Avalon.



Het bestemmingsplan staat een hotel toe van maximaal achthonderd kamers en acht verdiepingen, plus 710 andersoortige accommodaties zoals recreatiewoningen of campingplaatsen. Deze cijfers zeggen echter niets over wat Toverland daadwerkelijk van plan is: het gaat om aantallen waarmee het park het komende decennium sowieso vooruit denkt te kunnen. Bovendien moet steeds een bouwvergunning worden aangevraagd per toevoeging van maximaal 250 verblijfseenheden.



Piekbelasting

Vorig jaar verwelkomde Toverland 1,03 miljoen bezoekers. Het bestemmingsplan maakt melding van maximaal 3,74 miljoen jaarlijkse bezoekers in 2046, een combinatie van dag- en verblijfsgasten. De piekbelasting stijgt dan naar 25.000 tot 30.000 gasten per dag.



Het nieuwe bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage bij de gemeente. In die periode kunnen belanghebbenden commentaar geven. Na het behandelen van deze reacties, zogenoemde zienswijzen, neemt de gemeenteraad van Horst aan de Maas een definitief besluit.