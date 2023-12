PortAventura World

PortAventura World gaat weer extern hotel exploiteren

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World neemt langzaam maar zeker badplaats Salou over. Nadat vorig jaar al twee hotels buiten de parkgrenzen werden geannexeerd, is deze week een overeenkomst bereikt voor hotel nummer drie. PortAventura zal voortaan viersterrenhotel Dorada Palace exploiteren.

Het pand blijft eigendom van de oorspronkelijke eigenaar: PortAventura wordt alleen verantwoordelijk voor het management. Op die manier heeft het resort zo'n driehonderd extra hotelkamers ter beschikking om aan te kunnen bieden aan toeristen. Tickets voor PortAventura zijn inbegrepen bij een overnachting.

Dorada Palace bevindt zich op ongeveer vijf minuten rijden en twintig minuten lopen van de ingang van de parken. Vorig jaar nam men MedPlaya-hotel Piramide Salou en Mercure-hotel Atenea Aventura over. Laatstgenoemde locatie is inmiddels hernoemd naar Hotel Vila Centric. Verder telt PortAventura World zelf zes themahotels met in totaal circa 2500 kamers.



Onderhandelingen

Volgens regionale media lopen er nog onderhandelingen over het overnemen van een vierde partnerhotel in Salou, namelijk Hotel Best San Francisco.



De ontwikkelingen baren de hotelsector zorgen, meldt dagblad La Vanguardia. Hoe meer hotels PortAventura runt, hoe moeilijker het wordt voor de concurrentie om op te boksen tegen de scherpe tarieven en gunstige extra's, zoals gratis pretparktickets.