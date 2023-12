Attractiepark Toverland

Plannen opgedoken voor nieuw vakantiepark Toverland: Ithaka Resort

De plannen voor een permanent vakantiepark bij Toverland worden steeds concreter. In een nieuw bestemmingsplan komen technische tekeningen voorbij van het Ithaka Resort, zoals de werktitel van het project luidt. Naast houten achtbaan Troy moeten binnen enkele jaren tientallen accommodaties met een Grieks thema verrijzen.

De schematische tekeningen tonen de voorlopige indeling van het resort, inclusief bijgebouwen, waterpartijen en looproutes richting het attractiepark. Vijvers spelen een belangrijke rol in het ontwerp. Een bestaand klimparcours wordt onderdeel van het toekomstige vakantiepark.

De accommodaties komen te liggen tegenover de Tovertuin, het buitengebied van themagebied Land van Toos. Ze worden thematisch gezien onderdeel van het bestaande parkdeel Ithaka. Men denkt aan zestig vrijstaande hotelkamers, aangevuld met honderd tenten en veertig standplaatsen voor tenten en campers.



Parkeerplekken

Bij de bouw vervallen de hier gelegen parkeerplekken, zo'n vijfhonderd stuks. "Het resterende deel van deze parkeerplaatsen wordt gebruikt door de gasten van de verblijfsrecreatie", staat in één van de documenten. "Om deze parkeerplaatsen te compenseren wordt het overloopterrein permanent ingericht en ook wordt het huidige parkeerterrein voor bussen ingericht voor permanent parkeren."







Looopings wist in maart 2022 al te melden dat er plannen waren voor een vakantieresort in Griekse stijl, ter vervanging van een tijdelijke camping. Enkele maanden later volgde de officiële bevestiging, toen Toverland een vergunningsaanvraag voor permanente verblijfsrecreatie deed bij de gemeente.



Kantorencomplex

Dit jaar werd duidelijk dat het project even in de ijskast staat, omdat voorrang wordt gegeven aan de bouw van een nieuw kantorencomplex. Intern is Toverland nog steeds druk bezig met de plannen, bleek vorige maand. Toen verscheen een vacature voor een ontwerper die ervaring heeft met het ontwikkelen van verblijfsaccommodaties.



In begeleidende stukken noemt Toverland het toevoegen van verblijfsrecreatie "een essentieel onderdeel van de groeiambities". De voorzieningen "worden geïntegreerd in het bestaande themapark en maken hier dus ook uitdrukkelijk onderdeel van uit", zo valt er te lezen. "Hiermee wordt de bezoekers niet enkel verblijf geboden, maar vooral een uitbreiding van het unieke belevingsconcept."







Efteling

Toverland kiest bewust een andere strategie dan de Efteling, zo valt er te lezen. "Bij andere parken, waaronder bijvoorbeeld de Efteling, is het verblijf slechts ten dele onderdeel van de parkbeleving. Het verblijf vindt op een apart terrein plaats en is veelal ook los van de dagrecreatieve voorziening te boeken."



Toverland wil dat anders doen door de accommodaties "integraal onderdeel van het park en de thematisering" te maken. "Zodat een totaalbeleving wordt gecreëerd." Het is de verwachting dat bezoekers willen overnachten om "langer te kunnen verblijven in de gethematiseerde wereld, zoals ze die ook in het themapark hebben aangetroffen".



Verdubbeld

Sinds 2020 kunnen bezoekers van Toverland in de zomermaanden blijven slapen op een tijdelijke camping. In het eerste jaar vonden er zo'n tienduizenden overnachtingen plaats, een jaar later werd dat aantal verdubbeld.







Toverland zag de potentiële doelgroep groeien: normaal gesproken reist 21 procent van de gasten langer dan negentig minuten voor een bezoekje. Vakantiegasten bleken in 40 procent van de gevallen anderhalf uur of langer gereisd te hebben. Het succes van het Pop-Up Summer Camp opende de ogen van de directie. Jarenlang lag de focus op de ontwikkeling van een eigen Toverland-hotel, maar nu wil men eerst een permanent Camp Resort realiseren.



Uniciteit

Het is de verwachting dat gasten daar gemiddeld anderhalve nacht verblijven. "Door de hoge mate van uniciteit, de korte verblijfsduur, gekoppeld aan het attractiepark en met inbegrip van de thematisering, is van concurrentie op verblijfsaccommodaties in de omgeving niet tot nauwelijks sprake", denkt Toverland.



In de zomer van 2024 keert het Pop-Up Summer Camp nog terug. Vermoedelijk volgt de opening van het Ithaka Resort in 2025 of 2026. Een woordvoerster kan daar nog geen uitsluitsel over geven. "We hebben zoals altijd ambitieuze toekomstplannen, die we zullen communiceren met de buitenwereld zodra ze concreet zijn", meldt ze in een reactie.