Efteling

Sprookjesboek komt tot leven in nieuwe commercial voor de Winter Efteling

De Efteling heeft een nieuwe commercial laten maken voor de Winter Efteling. Daarin speelt het meisje Laila de hoofdrol. Ze verlangt naar sneeuw, ook al is het nog geen winter. In bed pakt ze het fictieve Efteling-sprookjesboek Winter vol Wonderen erbij, een variant op de Efteling-slogan Wereld vol Wonderen.

Tijdens het lezen komen winterse taferelen tot leven in het schijnsel van een zaklamp. "De eerste vlokjes dwarrelden naar beneden", fluistert ze, terwijl Langnek in beeld komt. Vervolgens zien we de Python, de hand van de Sprookjeswijzer en Draak Lichtgeraakt. Ook een muzikale paddenstoel en De Rode Schoentjes komen in beeld.

"Iedereen ging op zoek naar een plek vol warmte", zegt het meisje wanneer haar familie verschijnt op het Anton Pieckplein. Even later blijkt ze aan het dromen te zijn, al zitten haar rode laarzen plotseling wel onder de sneeuw. Het spotje duurt 46 seconden.