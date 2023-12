Attractiepark Toverland

Video: laagje sneeuw maakt winterseizoen Toverland extra feeëriek

Toverland laat fans meegenieten van winterse taferelen. In het attractiepark viel de afgelopen dagen een laagje sneeuw. Attracties en gebouwen kleurden wit, waardoor kerstseizoen Winter Feelings een extra feeërieke uitstraling kreeg.

Bezoekers konden de besneeuwde decors echter niet met eigen ogen bekijken: de poorten van Toverland blijven doordeweeks gesloten. Daarom deelde het park een korte sneeuwvideo op social media, met beelden van verlaten themagebieden in de sneeuw.

Voor Sevenum, waar Toverland ligt, is voor de komende dagen geen sneeuw meer voorspeld. Winter Feelings vindt plaats in alle weekenden tot half januari 2024, plus de volledige kerstvakantie. Alle attracties gaan open als de weersomstandigheden het toelaten, dus ook de waterbanen.