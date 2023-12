Plopsaland De Panne

Pijnlijk: Peppa Pig treedt op voor leeg plein in Plopsaland

Een optreden van Peppa Pig in Plopsaland De Panne was afgelopen weekend geen groot succes. Het attractiepark staat elke zaterdag en zondag in december in het teken van tekenfilmfiguur Peppa Pig en haar broertje George. Daarbij hoort ook een speciale Peppa Pig-voorstelling op het Dorpsplein.

Plopsa had er vrijdag nog reclame voor gemaakt op social media. "Vanaf morgen knorren Peppa Pig en haar broertje George erop los in Plopsaland De Panne", viel te lezen in een Facebook- en Instagram-bericht. "Knor gezellig mee tijdens de te gekke Peppa Pig Show én scoor een onvergetelijke foto met Peppa en George!"

Ondanks de oproep kwamen er zondag weinig Peppa-fans naar De Panne. Mede door het slechte weer traden de kinderhelden 's middags op voor een nagenoeg verlaten plein, met welgeteld vijf toeschouwers.



Video

Het zorgde voor een troosteloos beeld, vastgelegd door een bezoeker. Hij plaatste een korte video van het pijnlijke tafereel op Instagram. "Amai er is veel volk voor de show", luidde zijn commentaar.



Wie de Peppa Pig Show wel wil zien, kan daarvoor de komende weekenden nog terecht in Plopsaland. Hoewel het park eigendom is van Studio 100, worden tegenwoordig ook regelmatig personages van andere partijen verwelkomd. Eerder haalde men bijvoorbeeld karakters van PAW Patrol, Sesamstraat en De Fabeltjeskrant binnen.