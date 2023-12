Efteling

Efteling gaat samenwerking aan met Videoland: nieuwe serie en korting op tickets

De Efteling slaat de handen ineen met Videoland, het streamingplatform van RTL. Gebruikers van Videoland kunnen vanaf vandaag een speciale Efteling-omgeving ontdekken, met Efteling-programma's en -video's. Daar hoort ook een nieuwe serie bij: Wonderlijke Sprookjes.

In Wonderlijke Sprookjes worden Efteling-verhalen uitgebeeld aan de hand van beelden uit het Sprookjesbos, aangevuld met scènes met acteurs. Het eerste seizoen bestaat uit negen afleveringen van enkele minuten, waarvan er nu zes online staan: Assepoester, De Nieuwe Kleren van de Keizer, De Wolf en de Zeven Geitjes, Hans en Grietje, Pinokkio en Roodkapje.

Samenvattingen van één minuut worden uitgezonden op RTL 4. Verder zijn op Videoland Efteling-video's te vinden die al gratis te bekijken waren op YouTube, zoals onridebeelden van attracties, musicals uit het Efteling Theater en afleveringen van Raveleijn en Jokie. "Deze omgeving wordt de komende maanden verder uitgebouwd", belooft RTL.



Aanbiedingen

De samenwerking gaat verder: wie lid is van Videoland, krijgt voortaan korting op het aanschaffen van Efteling-tickets en -vakanties. Ook gaat RTL "gedurende het hele jaar" Efteling-aanbiedingen verspreiden via het platform Thuis&Uit. Volgens RTL heeft Videoland inmiddels 1,3 miljoen abonnees. Zij kunnen bij het selecteren van hun profielfoto binnenkort kiezen uit bekende Efteling-bewoners.



Efteling-bezoekers zullen ook iets van het partnerschap merken: zij krijgen vanaf 1 januari 2024 een aanbieding voor Videoland voorgeschoteld. De streamingdienst is normaal gesproken de eerste twee weken gratis. Na het aanschaffen van een Efteling-ticket is het straks mogelijk om een maand gratis gebruik te maken van Videoland.