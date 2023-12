Zoo Hluboká

Extreme sneeuwval zorgt voor grote problemen in Tsjechische dierentuin

Enorme sneeuwbuien zorgen voor problemen in een dierentuin in Tsjechië. In Zoo Hluboká zijn meerdere volières bezweken onder een dikke laag sneeuw, waardoor verschillende dieren konden ontsnappen. Bovendien viel de elektriciteit uit.

In de regio Zuid-Bohemen, waar het Oost-Europese dierenpark ligt, viel op sommige plaats tot driekwart meter sneeuw. De overheid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Zoo Hluboká blijft tot nader order gesloten.

In een bericht op social media wordt gesproken over "een sneeuwramp". Vijf volières raakten beschadigd. Het park mist onder andere enkele ooievaars en koekoeken. Medewerkers zijn druk bezig om sneeuw te ruimen en om dieren in veiligheid te brengen.



Generatoren

"Dit alles wordt bemoeilijkt door het wegvallen van de elektriciteit." Er moesten generatoren komen om de bewoners op temperatuur te houden. De schade loopt in de tienduizenden euro's. Normaal gesproken is Zoo Hluboká 365 dagen per jaar geopend.