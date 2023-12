Miniatur Wunderland Hamburg

Miniatuurpretpark maakt beroemde kerstcommercial Coca-Cola na

Miniatuurpretpark Miniatur Wunderland heeft een iconische kerstcommercial van Coca-Cola in het klein nagebootst. Het frisdrankmerk maakte in de jaren negentig reclame met lichtgevende trucks die voor kerstsfeer zorgden voor de bewoners van een bergdorpje. De Duitse trekpleister, gelegen in Hamburg, doet oude tijden herleven.

Een vorig exemplaar was aan vervanging toe. "Na ruim twintig jaar onderweg te zijn geweest, gaf onze Coca-Cola-kersttruck de geest en hebben we hem opnieuw opgebouwd", valt te lezen op social media. "En omdat de technologie zich in deze twintig jaar snel heeft ontwikkeld, is de nieuwe truck een waar meesterwerk geworden!"

In de werkplaats van de miniatuurwereld werd een bestaande vrachtwagen getransformeerd tot een kerstvariant, inclusief ruim vijfhonderd led-lampjes en de juiste bestickering. Daar ging 150 uur werk in zitten. In een ruim tien minuten durende YouTube-video laat een miniatuurbouwer zien hoe hij te werk ging. Een ander filmpje toont het eindresultaat, inclusief de beroemde soundtrack: het nummer Holidays Are Coming.



Monaco

Miniatur Wunderland Hamburg is de grootste modelspoorattractie ter wereld, met een oppervlakte van 1610 vierkante meter en meer dan 289.000 miniatuurfiguren. Er worden regelmatig nieuwe onderdelen aan toegevoegd. Zo is het de bedoeling om begin 2024 miniatuurversies van dwergstaat Monaco en de Provence te presenteren.