Disneyland Paris

Neem een kijkje in de nieuwe Franse brasserie van Disneyland Paris: Rosalie

Disneyland Paris heeft dit weekend een nieuw restaurant geopend: de Franse brasserie Rosalie. Het etablissement serveert onder andere zeevruchten, maar ook veel vlees- en visgerechten. Rosalie is te vinden in het vrij toegankelijk uitgaansgedeelte Disney Village, gelegen tussen de Disney-parken en Disney Hotel New York.

De bestaande horecalocatie Café Mickey werd het afgelopen jaar omgebouwd tot een chic restaurant. "Met 348 zitplaatsen en een buitenbalie voegt Rosalie een twist toe aan het traditionele Franse brasserieconcept, door een eigentijdse ervaring te bieden die zowel verfijnd als gezinsvriendelijk is", laat Disney weten.

Men omschrijft de stijl van het interieur als "modern maar elegant", met schilderijen, grote spiegels, handgemaakte muurschilderingen en een gemotoriseerde lamp met bewegende bollen. Het twee verdiepingen tellende restaurant opent dagelijks om 08.30 uur. Bezoekers kunnen er terecht voor ontbijt, lunch en diner.



Slakken

Op het menu staan typisch Franse maaltijden zoals slakken, uiensoep, kreeft, eendenpaté, mosselen, garnalen, oesters, crème brûlée en tarte tatin. Andere specialiteiten zijn varkensworst, gestoofd rundvlees, ribsteak, zalmfilet, zuurkool, romige kreefttaart, geroosterde zeebaarsfilet en rundvleestartaar.



Voor de schaal- en schelpdieren kwam er een centrale oesterbar met de naam L'Equailler. Bij de buitenbalie Le Comptoir kunnen sandwiches, salades, sappen, gebak en taarten afgehaald worden, voor onderweg.



Rainforest Café

De exploitatie is niet in handen van Disney, maar van de externe horecagroep Bertrand. Dezelfde firma runt nog twee andere locaties in het gebied: The Royal Pub - voorheen King Ludwig's Castle - en Rainforest Café. De komst van Rosalie is onderdeel van een transformatie van Disney Village. Komend jaar wordt een gevelrij van bijna 200 meter lang in twee fases vernieuwd.