Walibi Holland maakt bezoekersaantal 2023 bekend: 'Drukste Halloween ooit'

Walibi Holland heeft bekendgemaakt hoeveel bezoekers het pretpark het afgelopen seizoen heeft verwelkomd. In september werd al duidelijk dat het gelukt was om meer dan 900.000 gasten te ontvangen. Tijdens een personeelsfeest op vrijdagavond onthulde Walibi-directrice Mascha Taminiau het exacte aantal.

Boekjaar 2023, dat liep van oktober 2022 tot en met september 2023, werd afgesloten met 936.000 bezoekers. Dat is meer dan het management vooraf had gebudgetteerd. "Ook Halloween was heel succesvol", schreef Taminiau eerder al in een personeelsmemo. "Je kunt wel zeggen dat we een 'all time high' sinds Six Flags bereikt hebben!"

Walibi ging door het leven als Six Flags Holland van 2000 tot en met 2004. De laatste keer dat het park een seizoen afsloot met meer dan 900.000 gasten was in 2002, het openingsjaar van achtbaan Goliath.



Drukste ooit

De afgelopen halloweenperiode viel buiten het boekjaar 2023. Toch stipte Taminiau het succes van de Halloween Fright Nights even aan in haar speech. Volgens haar beleefde het park "het drukste Halloween ooit". Gemiddeld kwamen er per avond zo'n 20.000 bezoekers, blijkt uit dagrapporten.



Walibi gaat in de wintermaanden nog open voor de tweede editie van winter-evenement Bright Nights, tussen zondag 17 december en zondag 7 januari. Zomerseizoen 2024 start op zaterdag 30 maart.