Twee bezoekers Disneyland Paris opgepakt na vechtpartij

In Disneyland Paris is deze week een vechtpartij uitgebroken. Twee gezinnen gingen op donderdagavond met elkaar op de vuist in het Disneyland Park. Een beveiligingsmedewerker raakte gewond toen hij de ruzie probeerde te sussen.

Het incident vond 's avonds plaats, meldt dagblad La Marne. De aanleiding was geduw en getrek in een mensenmassa. Een 46-jarige man uit Lyon gaf een duw aan een 54-jarige vrouw. Ze maakte daar een opmerking over, maar de man weigerde zich te verontschuldigen.

In plaats daarvan begon hij naar haar te schreeuwen. Familieleden van de vechtersbazen bemoeiden zich ermee, waarna de situatie al snel escaleerde. Er werden klappen uitgedeeld. Zo kreeg de vrouw een vuistslag in haar gezicht.



Bekende

Een beveiliger probeerde beide groepen uit elkaar te halen, maar de 46-jarige man kalmeerde niet. Hij gaf de medewerker een klap op zijn schouder. Uiteindelijk kwamen andere bewakers ter plaatse. Zij schakelden de politie in. Om 21.10 uur zijn de veertiger en zijn 26-jarige zoon aangehouden. De vader bleek een bekende te zijn van de politie.