Walibi Holland

3FM-dj blijft urenlang zitten in Walibi-achtbaan Untamed

Een radio-dj van NPO 3FM gaat deze week urenlang ritjes maken in Walibi's rollercoaster Untamed. Luc Sarneel laat zich woensdagavond als het ware opsluiten in een trein van de 36,5 meter hoge achtbaan, voor het goede doel. Hij beloofde één ritje te maken voor elke 10 euro die gedoneerd werd.

Het streefbedrag was 333 euro, maar inmiddels is er al 520 euro opgehaald. Sarneel zal Untamed dus tientallen keren moeten bedwingen. "Mijn actie is dus een beetje uit de hand gelopen, maar alles voor het goede doel", laat hij weten. Gezien de beperkte tijd heeft Walibi een limiet van 55 rondjes ingesteld.

Een ritje in de coaster duurt bijna twee minuten. De topsnelheid bedraagt 92 kilometer per uur. Twintig luisteraars krijgen de kans om mee te gaan, door zelf een vergelijkbare actie op te starten via de 3FM-website.



Serious Request

De opbrengsten gaan naar Serious Request. Het evenement staat dit jaar in het teken van Stichting ALS Nederland. Walibi Holland is tot half december gesloten voor publiek. Het Glazen Huis staat van zondag 17 tot en met zondag 24 december op de Grote Markt in Nijmegen.