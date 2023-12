Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn onthult hoeveel geld er in de wildwaterbaan gegooid is

Avonturenpark Hellendoorn heeft de muntjes geteld die het afgelopen seizoen in wildwaterbaan Sungai Kalimantan zijn gegooid. Het Overijsselse pretpark gebruikt de jaarlijkse wintersluiting om de watergeul van de attractie schoon te maken. Daarbij wordt al het muntgeld verzameld.

Nadat in 2021 in totaal 775 euro uit de baan wed gehaald, bleef de teller vorig jaar steken op 412 euro. Dit jaar wist men van het Avonturenpark 440 euro uit Sungai Kalimantan te scheppen. De opbrengst gaat naar een goed doel: Noabers voor Noabers, een lokale stichting bedoeld voor personen die weinig te besteden hebben.

Het parkmanagement heeft het bedrag afgerond naar 1000 euro. Bovendien ontving de stichting als een extra verrassing vijftig vrijkaarten voor seizoen 2024. Die kunnen verdeeld worden onder gezinnen waarvoor een bezoek aan Avonturenpark Hellendoorn niet altijd haalbaar is.



Kleingeld

Meer dan vierhonderd stichtingen hadden zich aangemeld om te helpen bij het verzamelen van de muntjes. Directeur Rens-Jan van Vliet roept bezoekers op om ook komend jaar weer kleingeld achter te laten. "Gooi gerust je kleingeld in het water wanneer je in de wachtrij staat voor de Sungai Kalimantan: het komt elk jaar weer ten goede aan lokale initiatieven."



De 480 meter lange Sungai Kalimantan is de langste wildwaterbaan in een Nederlands attractiepark. Tijdens het winteronderhoud wordt de baan onder hoge druk schoongespoten. Hellendoorn gaat weer open op zaterdag 30 maart 2024.