Disneyland Paris

Opgelet: Big Thunder Mountain in Disneyland Paris anderhalve maand dicht

Binnenkort naar Disneyland Paris? Eén van de populairste Disney-attracties gaat geruime tijd dicht voor groot onderhoud. Bezoekers moeten rekening houden met een langdurige sluiting van Big Thunder Mountain. Ze kunnen begin volgend jaar anderhalve maand geen ritje maken in de mijntrein.

De familieachtbaan sluit op maandag 29 januari 2024. Vervolgens blijft de attractie bijna zeven weken buiten bedrijf. Naar verwachting vindt de heropening plaats op zaterdag 16 maart. Wat voor werkzaamheden er precies op de planning staan, is nog niet bekendgemaakt.

In het Disneyland Park blijven drie andere achtbanen over: Star Wars Hyperspace Mountain, Casey Jr. - le Petit Train du Cirque en Indiana Jones et le Temple du Péril. Het aangrenzende Walt Disney Studios Park telt nog drie rollercoasters: RC Racer, Crush's Coaster en Avengers Assemble: Flight Force.



Dertien maanden

Big Thunder Mountain werd 32 jaar geleden gebouwd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. In 2015 en 2016 was de mijntrein maar liefst dertien maanden gesloten voor een gigantische renovatie. Vandaag de dag is de achtbaan één van de meest storingsgevoelige attracties in het Disney-resort: er treden nagenoeg dagelijks technische storingen op.