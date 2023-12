Alton Towers Resort

Pretpark Alton Towers op de vingers getikt vanwege misleidende advertentie

Het Engelse attractiepark Alton Towers heeft op een misleidende manier reclame gemaakt. Dat is het oordeel van de Advertising Standards Authority (ASA), het Britse equivalent van onze Reclame Code Commissie. Een bezoeker diende een klacht in bij de reclamewaakhond vanwege een regenverzekering.

Alton Towers biedt een zogeheten Rainy Day Guarantee aan: wanneer het tijdens een dagje uit veel regent, ontvangen gasten een vrijkaart voor een volgend bezoek. Volgens de ASA zijn de voorwaarden echter niet duidelijk genoeg. Het park deelt namelijk alleen gratis tickets uit wanneer het minimaal één uur onafgebroken regent.

De klager was in Alton Towers op een regenachtige dag vol met buien, inclusief een stortbui van 27 minuten. Verschillende attracties stonden daardoor geruime tijd stil. Maar omdat er geen sprake was van minimaal zestig minuten regen zonder tussenposes, was het verstrekken van gratis entreebewijzen volgens het park niet nodig.



Beperking

"Wij zijn van mening dat deze specifieke eis een aanzienlijke beperking vormt, die duidelijk in de reclameuitingen vermeld had moeten worden", luidt het oordeel van de ASA. "We vinden ook dat in de advertentie informatie ontbreekt over hoe de garantie werkt op het gebied van attracties die langdurig buiten gebruik zijn."



Alton Towers heeft de webpagina over de Rainy Day Guarantee na het verschijnen van de uitspraak direct offline gehaald. Het park is van plan om de service in 2024 terug te brengen, met duidelijkere regels.



Millimeters

Verschillende andere Britse dagattracties bieden vergelijkbare garanties aan voor regenachtige dagen, waaronder Chessington World of Adventures en Drayton Manor. De voorwaarden verschillen echter per park: sommige bestemmingen kijken naar de hoeveelheid gevallen regen in millimeters, andere parken berekenen hoelang attracties last hadden van storingen.