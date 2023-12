Disneyland Paris

Gebouw Disneyland Paris brokkelt af: muur ingepakt met netten

Een gebouw in Disneyland Paris is aan het afbrokkelen. Bij eetgelegenheid Toad Hall Restaurant in parkdeel Fantasyland brak een deel van een muur af. Om risicovolle situaties te voorkomen, werd de muur ingepakt met veiligheidsnetten.

Dat is te zien op foto's van fansite DLP Report. De pijnlijke beelden zijn exemplarisch voor het onderhoudsniveau in het Disney-resort: er vinden voortdurend renovaties plaats, maar enkele jaren later kan men weer opnieuw beginnen.

Toad Hall Restaurant werd in de eerste helft van 2020 bijvoorbeeld nog volledig gerenoveerd. Ruim drie jaar later is het decor kennelijk alweer in erbarmelijke staat.



Bouwvallig

Het gebeurt vaker dat Disneyland Paris netten gebruikt om te voorkomen dat onderdelen van bouwvallige constructies op bezoekers terechtkomen, bijvoorbeeld bij The Twilight Zone Tower of Terror en bij huisjes in winkelstraat Main Street. Afgelopen jaar verschenen er netten bovenop afbrokkelende daken naast het kasteel van Doornroosje.