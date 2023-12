Attractiepark Toverland

Foto's: dit zijn de belangrijkste vernieuwingen bij Winter Feelings in Toverland

Toverland staat de komende weken in het teken van winter-evenement Winter Feelings, dat dit jaar voor de tweede keer gehouden wordt. Ten opzichte van de eerste editie voerde het Limburgse attractiepark enkele vernieuwingen door. De belangrijkste aanpassingen zijn zichtbaar in entreegebied Winter Laguna.

De winterversie van Port Laguna huisvestte eerder al een schaatsbaan en een almhut. Dit keer is de ijsbaan anderhalf keer zo groot. Ook de almhut werd een stuk groter: bezoekers kunnen nu eten, drinken en opwarmen op twee verschillende verdiepingen. Er is eveneens een balkon toegevoegd.

Op het menu staan onder meer pretzels en borrelplanken. Even verderop, bij vuurtoren Solaris, serveert men onder andere braadworsten en gehaktballen. Het aantal curlingbanen steeg van drie naar vijf. Een bandenbaan, enkele chalets en een bijna 10 meter hoge kerstboom maken Winter Laguna compleet.



Gesponsord

Op een deel van de ijsbaan wordt 's avonds een slotshow met allerlei Toverland-figuren opgevoerd. Winter Feelings is wederom een gesponsord evenement: het park maakt op veel plaatsen reclame voor het Oostenrijkse wintersportoord Wald-Königsleiten.



Verspreid over Toverland zijn in totaal 654 dennenbomen te vinden. Themagebied Avalon, waar afgelopen zomer enkele nieuwe attracties openden, is nu voor het eerst aangekleed met lampjes en kerstversieringen. Parachutetoren Dragonwatch blijft tot nader order gesloten vanwege een storing. Winter Feelings duurt nog tot en met zondag 14 januari.