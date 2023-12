Movie Park Germany

Video: Hollywood Christmas in Movie Park met shows, lampjes en drones

Wat heeft Movie Park Germany te bieden in de wintermaanden? Dit weekend ging in het Duitse pretpark de allereerste winteropenstelling ooit van start. Tijdens het nieuwe evenement Hollywood Christmas is een deel van het attractiepark geopend. De focus ligt op extra entertainment. Zo staat na zonsondergang een droneshow op het programma.

Wanneer de weersomstandigheden het toelaten, wordt 's avonds de dronevoorstelling Hollywood Christmas Sky vertoond. Lichtgevende drones vormen woorden en symbolen op muziek, boven het entreeplein. Op die plek vindt eerder op de avond ook de Christmas Tree Celebration plaats, met lichteffecten en vuurwerk.

In de Saloon treden de Kerstman en zijn elfjes op, terwijl in Studio 7 de Nederlandse illusionist Christian Farla op de planken staat. Hij zorgde voor een speciale voorstelling in kerstthema, met aangepaste acts: A Magical Christmas Tale. Verder wordt de faƧade van simulatorattractie Time Riders gebruikt voor de Christmas Mapping Show, met videoprojecties.



Nickelodeon-personages

In Hollywood Boulevard - tijdelijk omgedoopt tot Christmas Boulevard - komt elke avond de Hollywood Christmas Parade voorbij, met verlichte wagens en nieuwe parademuziek. Nickland heet 's winters Nickelodeon HoHoHoliday Land. De Nickelodeon-personages, voorzien van kerstoutfits, zijn aanwezig voor meet-and-greets. Ook voeren ze de Nickelodeon Dance Party Christmas Edition op.



Op Rockefeller Plaza - de winterse benaming van Streets of New York - kan geschaatst worden, terwijl Christmas Boulevard een curlingbaan huisvest. 4D-bioscoop Roxy vertoont een korte versie van kerstklassieker The Polar Express. Van achtbaan Movie Park Studio Tour werd een zogenoemde Christmas Special Edition gerealiseerd, inclusief bijbehorende mediacontent in kerststijl.



Knuffels

Movie Park heeft ook gezorgd voor extra foodtrucks met onder meer wafels, gepofte aardappelen en champignons. Het gezicht van Hollywood Christmas is S.A.D., een kruising tussen een filmklapper en een norse yeti. In de winkels liggen S.A.D.-knuffels. Verder bestaat het winterse souveniraanbod uit Movie Park-kerstballen en een Movie Park-adventkalender.



Themagebied Santa Monica Pier is niet toegankelijk, met uitzondering van het reuzenrad en de zweefmolen. Verder blijven de attracties Iron Claw, The Bandit, Side Kick, Area 51, Dora's Big River Adventure, Excalibur en Splat-O-Sphere 's winters dicht. De overige rides zijn in principe operationeel, al functioneren sommige buitenattracties niet bij lage temperaturen.