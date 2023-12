BestZoo

Brabantse dierentuin BestZoo presenteert nieuw entreegebouw

Een nieuw entreegebouw moet het Brabantse dierenpark BestZoo op de kaart zetten. Het bouwwerk, dat een oppervlakte heeft van 1500 vierkante meter, biedt onder meer onderdak aan toiletten, een winkel, horeca, zitgelegenheden, twee kamelen, een giraffenverblijf en een speelplek van twee verdiepingen.

Verder wil men er vinken, leguanen, stokstaartjes en nachtdieren gaan houden. Aan de uitbreiding is meer dan vier jaar gewerkt. De beloofde giraffen zijn er nog niet. Eigenaar Jos Nooren hoopt dat bezoekers de dieren uiteindelijk op ooghoogte kunnen bekijken vanuit het restaurant.

Donderdag werd het gebouw gepresenteerd aan fans, journalisten en genodigden. Dierentuinsite ZooFlits verzorgde een fotoreportage. Nog niet alles is af: de komende weken zet het park nog de puntjes op de i. Naar verwachting maken bezoekers tot de tweede week van januari gebruik van de oude ingang.



Voederkeuken

Later moet achteraan het nieuwe pand ook een vleugel gerealiseerd worden met een personeelskantine en een voederkeuken. BestZoo is tot 1 maart alleen geopend in de weekenden en schoolvakanties. Op maandag 25 december en maandag 1 januari blijft het park dicht.