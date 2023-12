Walibi Holland

Video: zijn achtbanen achterin spectaculairder dan voorin?

Wat is er waar van de mythe dat je achterin een achtbaan sneller gaat dan voorin? Uiteraard is de snelheid technisch gezien overal gelijk: het achterste karretje zal nooit het voorste karretje inhalen. Toch beweren pretparkfans vaak dat het snelheidsgevoel achterin een rollercoaster spectaculairder is dan wanneer ze voorin plaatsnemen.

YouTube-kanaal Theme Park Science besloot voor eens en voor altijd duidelijkheid te scheppen over één van de hardnekkigste pretparkmythes aller tijden. Daarvoor trokken de makers naar Walibi Holland, om de ruim 46 meter hoge Goliath aan een test te onderwerpen. In een bijna vijftien minuten durende videospecial is te zien hoe vijf proefpersonen de rollercoaster op verschillende plaatsen uitproberen.

De meerderheid vindt de baan achterin de trein inderdaad beter en leuker. Hoe dat komt, wordt in beeld gebracht met behulp van metingen van keuringsinstantie TÜV. Ingenieur Jurnan Schilder analyseert de gegevens in een leerzaam college, waarin hij laat zien hoe de g-krachten op drie plaatsen in de trein verschillen.



Gewichtsloosheid

Wie achterin plaatsneemt, ervaart het heftigste gevoel van gewichtsloosheid ná de top van een heuvel. "Je wordt eigenlijk steeds heftiger uit je stoeltje gedrukt", aldus Schilder. "Op het moment dat de snelheid toeneemt, worden de g-krachten heftiger. Dat maakt dat mensen het gevoel hebben dat het sneller gaat of dat het spectaculairder is aan de achterkant van de trein."