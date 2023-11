AquaZoo Leeuwarden

AquaZoo Leeuwarden begint met bouw van nieuw Noord-Amerikaans gebied

Het Friese dierenpark AquaZoo Leeuwarden is gestart met de bouw van een nieuw themagebied met de naam Churchill. Het westelijke deel van de dierentuin, waar de ijsberen zich bevinden, komt in het teken te staan van Noord-Amerika. Dat heeft parkeigenaar Libéma vandaag bekendgemaakt.

Het project wordt gebaseerd op de 1609 kilometer lange Churchill-rivier in het noorden van Canada. De reeds aanwezige Canadese bevers krijgen een nieuw verblijf. Bezoekers kunnen de dieren straks onder water in actie zien. Verder keren er wasberen terug naar AquaZoo.

"En we hopen in de loop van het jaar enkele bijzondere nieuwe diersoorten te verwelkomen", laat het park weten. Welke dat zijn, blijft nog een verrassing. Het ijsberenverblijf blijft in de huidige vorm bestaan, als onderdeel van Churchill. Naar verwachting zijn de werkzaamheden komend voorjaar afgerond.



Conflicten

In het gebied zal aandacht worden besteed aan klimaatverandering en de gevolgen daarvan. "Zo wordt het door de stijgende temperaturen steeds lastiger voor ijsberen om aan eten te komen", legt manager Jeroen Loomeijer uit. "Daardoor zijn ze vaker genoodzaakt om hun voedsel te zoeken in bewoond gebied, wat voor mens-dierconflicten zorgt."