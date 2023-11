Dolfinarium

Dolfinarium kondigt nieuwe wintershow aan: waterscherm en projecties

In het Dolfinarium is komende winter een nieuwe openluchtshow te zien. Tijdens het winterseizoen kunnen bezoekers om 18.15 uur kijken naar de buitenvoorstelling Lights of Nature. Er wordt gebruikgemaakt van een groot waterscherm, muziek, lichteffecten en videoprojecties.

Winter Dolfinarium, zoals het evenement heet, duurt van dinsdag 26 december tot en met zondag 7 januari, met uitzondering van oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. Het park gaat open van 12.00 tot 19.00 uur. Naast de gebruikelijke shows met dieren krijgt het publiek nu ook de extra avondvoorstelling voorgeschoteld.

Lights of Nature wordt opgevoerd in de Dolfijnendelta. "Laat je meenemen door de verteller op een educatieve reis langs de indrukwekkende lichten van de natuur, geïnspireerd op het noorderlicht en meer prachtige lichtverschijnselen", laat het Dolfinarium weten. Ook de rest van het Gelderse dierenpark is in de kerststemming, met kerstbomen en kerstverlichting.