Efteling

Efteling-bezoekers kunnen ticketdatum binnenkort zelf wijzigen

De Efteling geeft bezoekers vanaf januari de kans om de datum van een gekocht ticket zelf aan te passen. Het attractiepark werkt tegenwoordig met entreekaarten in vier verschillende categorieën - Reus, Draak, Elf en Fakir - die allemaal eigen prijzen en geldigheidsperiodes hebben. Na de kerstvakantie wordt het systeem gewijzigd.

Nu moeten bezoekers na het aanschaffen van een ticket in een bepaalde categorie nog een aparte reservering plaatsen, voor een bezoekdag naar keuze. Vanaf maandag 8 januari 2024 koopt iedereen in principe een toegangsbewijs op datum. Reserveringen worden daar automatisch aan gekoppeld.

Wie na het kopen van een kaartje toch liever op een andere dag in 2024 langskomt, kan de gewenste datum straks verplaatsen via de Efteling-website. Wordt er een duurdere periode gekozen, dan is het noodzakelijk om het verschil bij te betalen. Na het switchen naar een goedkopere periode geeft de Efteling geen geld terug.



Cadeau

Er blijft ook een mogelijkheid bestaan om een entreebewijs zónder datum te kopen, een zogenoemd flexibel ticket van 51 euro. "Dit ticket is eenmalig geldig tot en met 31 december 2024 en een reservering is niet nodig", valt te lezen op de Efteling-website. "Dit is bijvoorbeeld handig voor gasten die een ticket cadeau willen doen", legt een woordvoerder uit.



In 2024 blijft het goedkoopste Efteling-ticket - de categorie Fakir - 38 euro kosten, net als in 2023 en 2022. De prijs van een Elf-kaartje stijgt van 42 naar 44 euro. Draak kost straks 47 euro in plaats van 45 euro. Het hoogste tarief Reus bedraagt nu 48 euro. Dat wordt komend jaar 51 euro.