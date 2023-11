Disneyland Paris

Disneyland Paris biedt weer vriendentickets aan voor abonnementhouders: vanaf 41 euro

Abonnementhouders van Disneyland Paris krijgen weer de kans om vrienden en familie voordelig mee te nemen. De optie om goedkope vriendentickets te bestellen was eigenlijk geen onderdeel van nieuwe abonnementsvormen, die afgelopen zomer geïntroduceerd worden. Vanaf januari zijn er toch weer kortingskaarten beschikbaar.

Personen met een Disneyland Pass kunnen vanaf vandaag vriendentickets bestellen voor de periode van zondag 7 januari tot en met vrijdag 8 maart. De tarieven voor zo'n speciaal entreebewijs - geldig voor twee parken op één dag - variëren van 41 tot 59 euro.

"Je hebt er reikhalzend naar uitgekeken en nu is het terug, met uitzonderlijke prijzen", meldt Disney. "Het is de perfecte gelegenheid om samen met familie en vrienden ons nieuwe evenement Disney Symphony of Colours en de nooit eerder vertoonde shows te ontdekken."



Online

In tegenstelling tot voorheen hoeven abonnees er niet meer lang voor in de rij te staan bij de kassa. De vriendentickets kunnen direct online aangeschaft worden via de officiële Disneyland-website en Disneyland-app, onder het kopje My Disneyland Pass.