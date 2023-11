Movie Park Germany

Video: Movie Park Germany legt laatste hand aan Hollywood Christmas

Movie Park Germany is bijna klaar voor de allereerste winteropening ooit. Morgen start het nieuwe evenement Hollywood Christmas. De afgelopen weken werd het Duitse pretpark getransformeerd tot een winterwonderland vol kerstdecoraties en lampjes, in Amerikaanse stijl. Een video geeft een voorproefje op de sfeer.

Vijf themagebieden gaan open, met gewijzigde namen. Bezoekers komen binnen in Christmas Boulevard USA, waar 4D-simulator The Lost Temple te vinden is. In de 4D-bioscoop Roxy draait een korte versie van The Polar Express. Verder kan er Eisstockschießen beoefend worden: een combinatie van curling en jeu de boules.

Op Federation Plaza is lanceerachtbaan Star Trek: Operation Enterprise geopend, mits de weersomstandigheden het toelaten. Rockefeller Plaza huisvest een ijsbaan en de attracties Van Helsing's Factory, Time Riders en NYC Transformer. Even verderop viert men Wild West Christmas met het Santa Monica Wheel, de Pier Side Carousel, The High Fall en trampolines.



Studio Tour

Kindergebied Nickland is nagenoeg volledig toegankelijk, dit keer onder de noemer Nickelodeon HoHoHoliday Land. Kinderachtbaan Mission to Mars werd geverfd. Waterattractie SpongeBob Splash Bash draait zonder de watereffecten. De overdekte rollercoaster Movie Park Studio Tour gaat tijdelijk door het leven als Studio Tour - Christmas Special Edition, met een kerstsausje.



Verder is er vooral veel aandacht voor entertainment, met zeven verschillende shows: Christmas Tree Celebration, Hollywood Christmas Sky, Hollywood Christmas Parade, Movie Park's Christmas Spectacular, Christmas Mapping Show, A Magical Christmas Tale by Christian Farla en Nickelodeon Dance Party Christmas Edition. Ook staan meet-and-greets met de Kerstman en Nickelodeon-figuren op het programma.