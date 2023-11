Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park staat stil bij dood van bouwmeester (85)

Een belangrijk persoon uit de geschiedenis van Europa-Park is overleden. Het Duitse attractiepark rouwt om Günther Stumpf, die maandag op 85-jarige leeftijd stierf. Vanaf de jaren zeventig stond hij als hoofd van de bouwafdeling aan de wieg van verschillende iconische Europa-Park-attracties en -gebieden.

Bouwtechnicus Stumpf begon zijn carrière bij attractiebouwer Mack Rides, de huisleverancier van het park. In 1978 realiseerde hij de Tiroler Wildwasserbahn, gevolgd door het Italiaanse parkdeel in 1982. "Hij speelde een aanzienlijke rol bij het succes van de onderneming", aldus Europa-Park.

Eén van de spectaculairste klussen die Stumpf voor zijn kiezen kreeg, was het plaatsen van een gigantische paraboolantenne in het park. Het gevaarte - met een diameter van maar liefst 45 meter - werd eind jaren negentig naar Europa-Park gebracht. Stumpf regelde het spectaculaire transport. Begin 2022 moest de antenne plaatsmaken voor een nieuwe achtbaan.



Voetgangersbrug

Na veertig jaar trouwe dienst werd de bouwmeester in 2018 geëerd met een eigen plek in het park. De voetgangersbrug tussen de themadelen Zwitserland en Frankrijk heet sindsdien Passerelle Günther Stumpf. "Daarmee zullen we zijn humoristische, nuchtere en competente voorkomen blijven herinneren."



Op Veejoy, het streamingplatform van Europa-Park, is een videospecial te zien over het werk van Stumpf. De minidocumentaire met de titel 'Baumeister der ersten Stunde' duurt negen minuten.