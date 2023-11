Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Blijdorp zamelt geld in met loterij: kans op speciale dierentuinprijzen

Diergaarde Blijdorp verloot bijzondere dierentuinprijzen bij een jaarlijkse loterij. Iedereen kan online voor 2,50 euro per stuk loten aanschaffen. Deelnemers maken kans op tientallen prijzen, waaronder speciale belevingen in het Rotterdamse dierenpark. De trekking is op vrijdag 12 januari.

De dierentuin belooft "absolute droomprijzen". Eén van de hoogtepunten is een glamping-ervaring ín de Diergaarde, met uitzicht op de olifanten. Ook een verrassingsdiner op een bijzondere locatie in Blijdorp behoort tot de mogelijkheden, net als een dag meelopen met een dierverzorger.

Verder biedt Blijdorp gezinsabonnementen, rondleidingen door het park en oude informatieborden aan, maar bijvoorbeeld ook een kijkje achter de schermen bij de giraffen en een privélunch met Blijdorp-directeur Erik Zevenbergen. Daarnaast zijn veel prijzen beschikbaar gesteld door partners van de dierentuin, waaronder hotelovernachtingen en toegangskaarten.



Onderzoek

Het is de derde keer dat de loterij wordt georganiseerd. De opbrengsten gaan naar onderzoek rond soortbehoud en natuurherstel. "Onderzoek is essentieel en samen met onze vele partners in binnen- en buitenland willen we de komende jaren onze onderzoeksactiviteiten nog verder uitbouwen", zegt Blijdorp daarover.