Efteling biedt excuses aan voor ongepaste mail over overleden kind

Een vrouw heeft een zeer ongepaste mail ontvangen van de Efteling. In het geautomatiseerde bericht werd ze gefeliciteerd met haar zoon, die overleden is. Dat stond ook vermeld in de mail, wat de boodschap extra cru maakte. De Efteling gaat nu door het stof.

Wie in het adressenbestand van de Efteling staat, ontvangt rond verjaardagen automatisch een mail met een kortingscode. Annemieke van Brenk kreeg ook zo'n mail, maar de inhoud was allesbehalve feestelijk. "Wat leuk dat Joey (overleden 28-09-1994) jarig is!", viel er te lezen. "Komen jullie een klein feestje in de Efteling vieren? De Sprookjesbosbewoners kunnen niet wachten om jullie te feliciteren!"

Daaronder stond een cadeau: korting op Efteling-tickets. De vrouw kon haar ogen niet geloven. Ze drukte de mail af, zo is te zien op een foto die ze op Facebook plaatste. "En dan krijg je een felicitatie binnen", schreef ze erbij. "Nog nooit gekregen voor één van de kinderen."



Droevig

Van Brenk zegt zich er droevig over te voelen. Kennelijk is het profiel van haar overleden zoon gekoppeld aan haar eigen Efteling-account. De Efteling baalt flink van de situatie, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Een medewerker van de klantenservice heeft al excuses aangeboden in een persoonlijke mail.



De voorlichter zegt nu opnieuw sorry. "We willen ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt, want dit is natuurlijk ontzettend pijnlijk", meldt hij. Ter compensatie voor het ongemak schenkt de Efteling de vrouw vier entreebewijzen. "Uiteraard neemt dat de pijn niet weg, maar we willen toch iets doen."