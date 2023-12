Thorpe Park Resort

Engels pretpark luidt nieuw tijdperk in met nieuw logo: 'Schaamteloos authentiek'

Het bekende Engelse attractiepark Thorpe Park introduceert een nieuwe huisstijl. Na vijftien jaar worden het logo en de slogan van het pretpark in Surrey vervangen. De trekpleister wil een nieuw tijdperk inluiden, waarin afgerekend wordt met het verleden. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook een nieuwe manier van communiceren, met meer openheid.

Eerder stond Thorpe Park bekend om post-apocalyptische thema's en schreeuwerige marketingcampagnes. Klachten en commentaren van fans werden vaak genegeerd. De laatste tijd probeert het park het imago op te poetsen. Het idee is om "schaamteloos authentiek" te zijn, aldus Thorpe Park.

De veranderingen worden ingeluid middels een driedelige videoserie op YouTube, waarin presentatoren Alice Raines en Jack Silkstone - omringd door memorabilia - de historie van het Thorpe Park-merk behandelen. Daarbij schuwen ze controversiële onderwerpen niet. In het laatste deel van de reeks onthult men de nieuwe huisstijl en de bijbehorende strategie.



Naakte waarheid

Thorpe Park-marketeers "zeggen waar het op staat", aldus Silkstone. "Niets verbloemen, niet verschuilen achter bedrijfsjargon, gewoon de naakte waarheid." Raines geeft enkele voorbeelden. Zo wordt online tegenwoordig duidelijk aangegeven welke attracties gesloten zijn vanwege onderhoud of storingen. Ook staat op de website vermeld bij welke weersomstandigheden bepaalde attracties niet kunnen draaien.



Deze winter investeert Thorpe Park bovendien miljoenen in upgrades op het gebied van schilderbeurten, decoraties, geluidsapparatuur en faciliteiten. De nieuwe aanpak komt ook terug bij Hyperia, een spectaculaire rollercoaster die in 2024 opengaat. De attractie moet positiviteit uitstralen, zegt Raines. Ze belooft "geen zombies, geen smerigheid en geen enkele zeecontainer". "En ondanks de schaal is het thema opbeurend, niet intimiderend."



Schreeuwen

Het nieuwe beeldmerk moet "kleurrijk, inclusief en tijdloos" overkomen. In het logo ontbreekt voortaan het woord 'Resort'. Een bewuste keuze, legt Raines uit. "We willen trouw blijven aan wat we werkelijk zijn: een ongelofelijk pretpark, dat toevallig enkele verblijfsaccommodaties heeft." De naam van het park wordt in marketinguitingen ook niet meer in hoofdletters geschreven. "We zijn klaar met schreeuwen."



Het strakke logo verschijnt met wisselende kleurenpaletten. De oude leus 'An Island Like No Other' maakt plaats voor de eenvoudige slogan 'Feel-Good Thrills'. Hoewel de stijl zelf niet met veel enthousiasme onthaald wordt op social media, krijgt het park wel complimenten voor de sympathieke manier waarop fans betrokken worden bij de ontwikkelingen.