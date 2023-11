Alton Towers Resort

Commotie rond schrijver met eigen themagebied in Engels pretpark

De Engelse schrijver David Walliams, die een eigen themagebied heeft in attractiepark Alton Towers, is in Groot-Brittannië in opspraak geraakt. Walliams vertrok als jurylid van Britain's Got Talent na het maken van respectloze opmerkingen over enkele kandidaten.

Tussen de tv-opnames door zei hij denigrerende en seksueel expliciete dingen over twee deelnemers, zo bleek afgelopen jaar. Daarop verliet Walliams het programma. Vervolgens klaagde hij productiebedrijf Fremantle aan, omdat het bedrijf de gesprekken gelekt zou hebben.

Deze week werd bekend dat de producent en Walliams een schikking hebben getroffen. De voorwaarden daarvan zijn niet bekendgemaakt. De bekendheid bood eerder al zijn excuses aan voor de uitlatingen. Hij benadrukte dat zijn uitspraken nooit openbaar hadden mogen worden.



Uit de schappen

Het is niet voor het eerst dat er ophef ontstaat over de acteur, comedian en kinderboekenschrijver. Zo werden zijn boeken in 2018 tijdelijk uit de schappen gehaald nadat Walliams een liefdadigheidsevenement voor mannen presenteerde, waar sprake was van misdragingen tegen de serveersters.



In 2020 bleek dat mediabedrijven als Netflix en BBC twee tv-series van Walliams - Little Britain en Come Fly With Me - offline haalden vanwege het gebruik van blackface en stereotyperingen rond zwarte mensen, gehandicapten, transgenders en homo's. De acteur gaf toe dat hij fouten had gemaakt bij het spelen van personages van een ander ras.



Vier attracties

Ondanks alle commotie heeft Walliams vandaag de dag nog gewoon zijn eigen themagebied in Alton Towers, geopend in 2021: The World of David Walliams. Er staan vier attracties gebaseerd op Walliams' kinderboeken: Flavio's Fabulous Fandango, Gangsta Granny: The Ride, Raj's Bouncy Bottom Burp en Royal Carousel. Het pretpark heeft niet gereageerd op het nieuws.