Efteling

Entreeprijs Efteling in 2024 voor het eerst boven 50 euro

De toegangsprijs van de Efteling bedraagt in 2024 voor het eerst meer dan 50 euro. Flexibele entreebewijzen voor het attractiepark gaan 51 euro kosten in plaats van 48 euro, een stijging van iets meer dan 6 procent. Dat is ook direct het tarief voor het hoogseizoen, de maanden juli en augustus.

Het gaat om tickets in de categorie Reus, die elke dag gebruikt kunnen worden. De rest van het jaar hanteert de Efteling lagere prijzen voor kaarten op datum. Naast Reus zijn er drie prijsklassen met eigen geldigheidsperiodes: Draak, Elf en Fakir. Een Draak-toegangskaart kost nu 45 euro. Dat wordt 47 euro.

Voor Elf-kaartjes moet straks 44 euro afgerekend worden in plaats van 42 euro. Opvallend genoeg blijft de prijs van de goedkoopste categorie - Fakir - ongewijzigd. Op de rustigste dagen van het jaar kunnen bezoekers in 2024 nog steeds voor 38 euro naar binnen. Ook parkeren blijft even duur: 12,50 euro per auto.



Abonnementen

Overigens stijgen de prijzen van Efteling-abonnementen komend jaar harder dan die van dagtickets. Eerder deze maand werd duidelijk dat jaarkaarten 16 tot 18 procent duurder worden in 2024.



Ondanks de prijsverhogingen blijft de Efteling één van de goedkoopste grote attractieparken in Europa. Concurrenten als Europa-Park, Phantasialand, Disneyland Paris, Parc Astérix, PortAventura World en Alton Towers vragen een stuk meer voor een kaartje.