Muziekfestival Tomorrowland opent VR-attractie in Barcelona

Het beroemde Belgische muziekfestival Tomorrowland groeit langzaam maar zeker uit tot een recreatiemerk. Na een Tomorrowland-attractie in Plopsaland en plannen voor een Tomorrowland-waterpark nabij Berlijn opende deze week een VR-beleving in de Spaanse stad Barcelona: The Great Library of Tomorrow.

Het concept wordt omschreven als een "meeslepende audiovisuele ervaring" van ongeveer 55 minuten, waarin geavanceerde technologie gecombineerd wordt met kunst. Bezoekers krijgen het verhaal van Tomorrowland voorgeschoteld aan de hand van digitale kunstinstallaties.

Ze maken een wandeling door verschillende ruimtes met elk een eigen thema: About Tomorrowland, The Four Elements, Connection Between Cultures, The People of Tomorrow en Paperworld. Vervolgens staat de VR-attractie op het programma, gevolgd door een souvenirwinkel en een lounge.



Eerste glimp

Het idee is om bezoekers "een eerste glimp te laten opvangen van het DNA van Tomorrowland". Voor het project werkt het festival samen met de gespecialiseerde leverancier Xtended Reality Music Hub. Online worden momenteel tickets verkocht voor 20,35 tot 30,25 euro per persoon, afhankelijk van de gekozen datum.



The Great Library of Tomorrow blijft naar verwachting tot half maart 2024 beschikbaar in Barcelona. Daarna is het de bedoeling om de beleving te verplaatsen naar andere Europese steden.