Foto's: Efteling sloopt rotsen bij wildwaterbaan Piraña

De Efteling is gestart met de ingrijpende verbouwing van wildwaterbaan Piraña. Inmiddels zijn op veel plekken de originele rotspartijen en watervallen gesloopt, blijkt uit actuele luchtbeelden. Vanwege de werkzaamheden blijft de bekende waterattractie maandenlang gesloten, mogelijk zelfs tot eind juni volgend jaar.

Eerder deze maand onthulde de Efteling wat er allemaal gaat gebeuren. Oude rotsen maken plaats voor meer realistische exemplaren. Verder zorgt men voor nieuwe decors, nieuwe watereffecten en technische upgrades. Het project kost maar liefst 8 miljoen euro. Veel andere parken zetten voor dat bedrag een volledig nieuwe attractie neer.

Het water is uit de baan gehaald. Een deel van de vaargeul werd al gestript. Technische onderdelen en twee nieuwe waterspuwers liggen klaar. De oude decors verdwijnen in containers. Op muurtjes bij de uitgang zijn tekens aangebracht. Vanwege de omvang van de klus is naast de attractie een tijdelijk containerpark verschenen.