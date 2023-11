Efteling: Danse Macabre

Foto's: Efteling werkt aan kerkhof bij nieuwe attractie Danse Macabre

De buitenwachtrij bij de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre is al voor een deel af. Luchtfoto's laten zien dat naast het attractiegebouw een kerkhof is aangelegd, vol met grafstenen. Ook staat er een mausoleum. Bezoekers passeren het kerkhof straks tijdens het wachten.

De wachtrij begint bij de zogeheten Kruysgang, gevolgd door de Kruydentuyn. Daarna dwalen gasten langs de graven op het kerkhof. Uiteindelijk arriveren ze bij een duister bospad, waar een houten brug staat richting de vervallen abdij. In de abdij bevindt zich de daadwerkelijke attractie.

Om het gebouw af te kunnen werken, staan er momenteel steigers met doeken en zeilen tegen de gevel. Op het dak zijn de steunen zichtbaar die straks verkoolde houten balken dragen. Zo ontstaat de illusie dat het dak is afgebrand. Ondertussen vordert de bouw van de nieuwe horecalocatie 't Koetshuys gestaag.



Schuttingen

Efteling-fans zijn momenteel aangewezen op dronebeelden om de vorderingen op de bouwplaats een beetje te kunnen volgen. Vanuit het park is het lastig om de werkzaamheden in beeld te brengen: het volledige bouwterrein is ommuurd met hoge schuttingen.